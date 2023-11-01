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В Петербурге 13-летняя девочка призналась в изнасиловании, так как забеременела

В Петербурге 13-летняя девочка забеременела после изнасилования

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Shutterstock

В Петербурге полиция разыскивает мужчину, который надругался над 13-летней девочкой. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в конце июля, но девочка решила рассказать о произошедшем только спустя длительное время после происшествия. О том, что над школьницей надругались ее родители узнали после того, как дочь перестала скрывать беременность.

Родственники привезли школьницу в больницу. После этого отец пострадавшей заявил в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. На данный момент мужчину разыскивают.

Ранее в Подмосковье спасли беременную женщину с многократным переплетением пуповин.

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