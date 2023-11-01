В закрытом на карантин из-за бешеного козла селе ввели новые меры после бешенства кошки

В селе под Волгоградом, в котором уже действуют ограничительные меры, объявили новый карантин по бешенству. Об этом сообщает V1.RU, ссылаясь на комментарий регионального Комитета ветеринарии.

Село Ягодное Ольховского района области столкнулось с санитарными ограничениями в середине августа после того, как в одном из хозяйств обнаружился взбесившийся козел. Недавно признаки бешенства нашлись у домашней кошки, которая до этого свободно гуляла по улицам села.

«Источником заражения, скорее всего, выступило дикое животное, с которым кошка вступила в контакт. Сейчас в селе объявлен карантин, зона которого составляет 2500 метров от места обнаружения животного», — рассказали в Комитете ветеринарии Волгоградской области.

Как выяснили журналисты, в зону карантина попало не только Ягодное, но и трасса Липовка — Романовка — Ольховка и Таловский пруд. Ограничения будут действовать в течение 180 дней с момента обнаружения зараженного животного.

Ранее в селе Амурской области объявили карантин из-за бешеного барсука, напавшего на мальчика.