Блогер объяснил значение создания широкофюзеляжного лайнера из российских комплектующих

Россия нашла в себе силы и не только сохранила все необходимые технологии, но и смогла совершить рывок «до уровня мировых стандартов». Об этом в своем Telegram-канале заявил военный эксперт, блогер Юрий Подоляка.

«Сегодняшняя новость о том, что в свой первый полет поднялся полностью российский широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М, в котором абсолютно все комплектующие российского производства, навела меня на мысль, а ведь подавляющее большинство граждан России даже не поняли смысла произошедшего», — написал он.

По его словам, сегодня только три кампании в мире строят широкофюзеляжные авиалайнеры, ширина салона которых более 5 метров.

«Это Boeing, Airbus и ОАК России. Лет через 5-10 (если повезет) к этой элитной тройке может добавиться еще Китай, но и у него к этому времени точно не будет своего современного авиадвигателя, способного поднять в воздух такого гиганта. Двигатель - сердце самолета. А еще это самый высокотехнологический его узел, создание которого сегодня могут потянуть буквально считанные страны. Например, реактивные двигатели для гражданской авиации могут независимо от других делать только США, Великобритания и Россия», — заявил Подоляка.

Он подчеркнул, что даже Франция, имеющая компанию SNECMА, все свои разработки для гражданских лайнеров делала только в кооперации с США или с Россией.

«Даже, набравший в последние десятилетия индустриальных мускулов Китай, полностью здесь зависим от иностранных поставок (и будет зависеть в этом отношении еще довольно долго). А потому, если вдруг Запад когда-то обложит Поднебесную санкциями, аналогичными нынешним российским, то Китай не сможет выпустить ни одного авиалайнера», — сказал блогер.

Подоляка отметил, что сегодня, как и 40 лет назад, только Россия не позволяет странам Запада быть полным монополистом в этом вопросе.

«Именно поэтому те с таким остервенением пытались задушить как наше авиа-, так и двигателестроение. Отсюда в том числе все многолетние попытки разорвать все связи России и Украины, которые на сегодня увенчались полным успехом», — заключил он.