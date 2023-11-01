Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову предъявлено новое обвинение. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

«При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора бывшему премьер-министру Украины предъявлено новое обвинение», — сказано в сообщении.

Уточняется, что бывшего премьера обвиняют в действиях, которые направлены на насильственное изменение и свержение конституционного строя страны, а также в оправдании российских действий.

В ведомстве не сообщается имя обвиняемого, однако на фотографии, сопровождающее заявление, изображен Азаров.

1 ноября экс-премьер Украины заявлял, что враждебное отношение Киева к Москве абсолютно неограниченно и интересы населения требуют нормализации отношений с Москвой. По его словам, украинскому государству нужны политики, которые во время принятия решений ориентируются на потребности украинцев.

До этого Азаров назвал условие для визита Владимира Зеленского в Россию на переговоры. По приказу Соединенных Штатов украинский лидер смог бы отменить указ, который запрещает вести переговоры с РФ.

14 октября бывший премьер-министр Украины назвал абсолютно беспочвенными обвинения его в государственной измене. Он отмечал, что в любой нормальной демократической стране требования оппозиции сменить власть — абсолютно нормальное явление.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.