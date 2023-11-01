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В Госдуме рассмотрят законопроект против фиктивных браков с иностранцами

Клишас: в Думу внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами

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Shutterstock

Иностранцам в России захотели давать разрешение на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке лишь после двух лет брака с гражданином РФ. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 1 ноября.

Как написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, таким образом в стране хотят бороться с фиктивными браками.

Две года нужно будет ждать тем парам, у кого нет общего ребенка, рожденного в браке. При наличии детей будет условие для получения вида на жительство без оформления такого разрешения.

Авторы поправок также предложили аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в России, если суд отменил усыновление или аннулировал запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина на ребенка. Кроме того, разрешение хотят аннулировать, если суд признал брак с россиянином недействительным.

Ранее стало известно, что количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось с начала года.

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