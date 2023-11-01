Минюст России внес в реестр нежелательных организаций две НПО

Минюст России внес в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, неправительственную австрийскую организацию Central European University. Об этом сообщается на сайте министерства.

В реестр также добавили немецкий Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien.

16 октября Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской НПО Central European University.

До этого в России предложили создать реестр иностранных некоммерческих организаций, ведущих деструктивную деятельность против страны и ее граждан, но не имеющих подразделений на территории РФ. С такой инициативой выступили Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики столичного отделения Ассоциации юристов России и представители российских IT-ассоциаций.

В августе Минюст РФ сообщал, что украинские Conflict Intelligence Team и движение «Аллатра» внесены в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.