Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичка пообщалась с «итальянцем» и лишилась 2,8 млн рублей

В Москве женщина хотела заработать на криптовалюте и отдала 2,8 млн рублей

close
100%
Shutterstock

В Москве женщина потеряла 2,8 миллиона рублей после общения с «итальянцем». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Россиянка нашла мужчину в приложении для знакомств. По словам самого возлюбленного, он является иностранцем, но уже два года живет в Москве. От видеосвязи новый знакомый отказывался.

Спустя некоторое время мужчина заявил, что зарабатывает с помощью криптовалюты и предложил 40-летней женщине получать пассивный доход таким же способом. В результате россиянка взяла кредит на 1,8 миллиона рублей и зарегистрировалась на предложенном портале.

После того, как женщина якобы заработала на платформе деньги, она не смогла их вывести из-за «налога», который она также заплатила. После этого новый знакомый заявил, что ее счет заморожен и удалил все переписки.

Женщина обратилась в полицию. На данный момент мошенника ищут.

Ранее в Тюменской области экс-чиновница отдала 19,8 миллиона рублей мошенникам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий