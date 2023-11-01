Москвичка пообщалась с «итальянцем» и лишилась 2,8 млн рублей

В Москве женщина потеряла 2,8 миллиона рублей после общения с «итальянцем». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Россиянка нашла мужчину в приложении для знакомств. По словам самого возлюбленного, он является иностранцем, но уже два года живет в Москве. От видеосвязи новый знакомый отказывался.

Спустя некоторое время мужчина заявил, что зарабатывает с помощью криптовалюты и предложил 40-летней женщине получать пассивный доход таким же способом. В результате россиянка взяла кредит на 1,8 миллиона рублей и зарегистрировалась на предложенном портале.

После того, как женщина якобы заработала на платформе деньги, она не смогла их вывести из-за «налога», который она также заплатила. После этого новый знакомый заявил, что ее счет заморожен и удалил все переписки.

Женщина обратилась в полицию. На данный момент мошенника ищут.

Ранее в Тюменской области экс-чиновница отдала 19,8 миллиона рублей мошенникам.