Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Стамбула вышла из строя система регистрации

В аэропорту Стамбула вышла из строя система регистрации рейсов, люди ждут часами

close
100%
Саймон Кеннеди/Architectural Photography Awards

В аэропорту Стамбула вышла из строя система регистрации пассажиров на рейсы. Туристы пишут в социальных сетях, что стоят в очередях по несколько часов.

«Что происходит с внутренней регистрацией в аэропорту Стамбула? Сотни и сотни людей уже несколько часов стоят в очереди без движения», — написал пользователь Sam Guiness в социальной сети X.

«Пассажиры пропускают рейсы, потому что система не работает, а в аэропорту Стамбула не выдаются посадочные талоны», — сообщил Amit Mittal.

В Telegram-канале Travelhacks сообщили, что у Turkish Airlines вышли из строя все системы — регистрация пассажиров, выписка билетов и другие. Это продолжается не менее трех часов и информации от авиакомпании не поступает.

«Только что начали отменять внутренние рейсы. Международные будут держать до последнего, но скоро у экипажей закончится время работы, и отменят еще больше рейсов», — говорится в тексте.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Челябинска из-за снегопада рейс в Москву отменили в последний момент.

Ранее в Альянсе турагентств объяснили низкий турпоток в Китай из России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий