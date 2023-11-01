В аэропорту Стамбула вышла из строя система регистрации пассажиров на рейсы. Туристы пишут в социальных сетях, что стоят в очередях по несколько часов.

«Что происходит с внутренней регистрацией в аэропорту Стамбула? Сотни и сотни людей уже несколько часов стоят в очереди без движения», — написал пользователь Sam Guiness в социальной сети X.

«Пассажиры пропускают рейсы, потому что система не работает, а в аэропорту Стамбула не выдаются посадочные талоны», — сообщил Amit Mittal.

В Telegram-канале Travelhacks сообщили, что у Turkish Airlines вышли из строя все системы — регистрация пассажиров, выписка билетов и другие. Это продолжается не менее трех часов и информации от авиакомпании не поступает.

«Только что начали отменять внутренние рейсы. Международные будут держать до последнего, но скоро у экипажей закончится время работы, и отменят еще больше рейсов», — говорится в тексте.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Челябинска из-за снегопада рейс в Москву отменили в последний момент.

Ранее в Альянсе турагентств объяснили низкий турпоток в Китай из России.