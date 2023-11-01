Россиянин притворялся инвалидом, выпивал с женщинами и грабил их

В Челябинской области мужчина, выдававший себя за инвалида, ограбил местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

От действий злоумышленника пострадали две женщины. Перед этим он, сидя на инвалидной коляске, познакомился на улице с компанией, которая пригласила его в свою квартиру на застолье с алкоголем. Во время вечеринки преступник беседовал с одной из женщин, но между ними возник конфликт. После этого мужчина отобрал у потерпевшей телефон, встал с коляски и выбежал из квартиры.

На следующий день подозреваемый вновь распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей и попросил у собутыльницы телефон, чтобы позвонить родственникам. Хозяйка телефона заметила, что мужчина убрал гаджет к себе в карман, и попыталась вернуть его, но «инвалид» стал драться с женщиной, отобрал у нее во время борьбы золотую сережку и скрылся с места преступления.

Вскоре грабителя задержали. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель, не лишенный физической возможности самостоятельно передвигаться. В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело по статье «грабеж», фигуранта отправили в СИЗО.

Как отмечается, похищенную сережку он сдал в комиссионный магазин, а телефон, который украл у первой потерпевшей, – потерял.

Ранее грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.