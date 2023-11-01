Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин притворялся инвалидом, выпивал с женщинами и грабил их

В Челябинской области мужчина выдавал себя за инвалида и грабил женщин

close
100%
Depositphotos

В Челябинской области мужчина, выдававший себя за инвалида, ограбил местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

От действий злоумышленника пострадали две женщины. Перед этим он, сидя на инвалидной коляске, познакомился на улице с компанией, которая пригласила его в свою квартиру на застолье с алкоголем. Во время вечеринки преступник беседовал с одной из женщин, но между ними возник конфликт. После этого мужчина отобрал у потерпевшей телефон, встал с коляски и выбежал из квартиры.

На следующий день подозреваемый вновь распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей и попросил у собутыльницы телефон, чтобы позвонить родственникам. Хозяйка телефона заметила, что мужчина убрал гаджет к себе в карман, и попыталась вернуть его, но «инвалид» стал драться с женщиной, отобрал у нее во время борьбы золотую сережку и скрылся с места преступления.

Вскоре грабителя задержали. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель, не лишенный физической возможности самостоятельно передвигаться. В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело по статье «грабеж», фигуранта отправили в СИЗО.

Как отмечается, похищенную сережку он сдал в комиссионный магазин, а телефон, который украл у первой потерпевшей, – потерял.

Ранее грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий