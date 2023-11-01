В Краснодарском крае произошел пожар на крупном складе

В Краснодарском крае пожарные ликвидируют пожар на крупном складе. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в поселке Степной, где вспыхнул объект на площади 3500 квадратных метров. На видео с места происшествий заметен огонь в нескольких помещениях.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и начали тушить пожар.

«В тушении задействовано 45 специалистов и 14 единиц техники. Проводится наращивание группировки», — сообщается в публикации.

О пострадавших или разрушениях на месте происшествия не сообщается. Перекинулся ли огонь на другие объекты также неизвестно.

Ранее в Перми пенсионер оставил без присмотра церковную свечу и устроил пожар.