Уборщица упала в шахту лифта на предприятии в Подмосковье

В Подмосковье 65-летняя уборщица упала в шахту лифта на предприятии и попала в больницу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Королев 31 октября. Работающая уборщицей служебных помещений женщина упала в шахту лифта, предварительно, с высоты третьего этажа.

В результате россиянку госпитализировали с различными травмами. Городская прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

«Прокуратура города Королева установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за обеспечение промышленной безопасности, техническое состояние и эксплуатацию производственного оборудования», — сообщили в ведомстве.

Ранее россиянин застрял в лифте, забрался на четыре этажа вверх по шахте и заснул.