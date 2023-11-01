Кота, который провел четыре дня в машине, забрал в семью работник прокуратуры Москвы

В Москве просидевшего четыре дня в машине кота заберет себе один из сотрудников органов прокуратуры. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

По словам работников организации, на данный момент животному ничего не угрожает.

«Отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника органов прокуратуры», — сообщается в публикации.

Питомец просидел несколько дней без воды и еды в машине на одной из парковок. Чтобы вызволить кота, правоохранителям и экстренным службам пришлось вскрыть автомобиль.

Известно, что хозяин животного увлекается магией и не выходил на связь с 29 октября.

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