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Российская ПВО успешно сбивает применяемые Украиной беспилотники Bayraktar

Военный эксперт Литовкин: беспилотники Bayraktar не могут преодолеть ПВО России

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Global Look Press

Применяемые Украиной турецкие беспилотники Bayraktar не могут преодолеть глубоко эшелонированную систему противовоздушной обороны России и потому оказались неэффективны на поле боя. Об этом изданию Lenta.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Bayraktar летают на дальность до 150 километров, могут нести боевую часть, управляются операторами. Но нельзя прыгнуть выше головы», — сказал эксперт.

Он также пояснил, что для успеха на поле боя помимо беспилотников необходимы и другие виды вооружений: авиация, ракетные системы. Виктор Литовкин напомнил, что у Украины есть ракетные комплексы Himars и ATACMS, но и этого для получения преимущества недостаточно.

Bayraktar – турецкий ударный оперативно-тактический беспилотник, способный находиться в воздухе до 24 часов. В зависимости от модификации может нести управляемые противотанковые ракеты или планирующие бомбы. После начала СВО Турция поставила Украине более 30 Bayraktar, но их эффективность оспаривается.

Ранее офицер разведки Украины чуть не назвал турецкие дроны Bayraktar бесполезными.

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