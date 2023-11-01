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Женщина заменила молоко на работе своим грудным, чтобы отомстить коллеге

Mirror: британка заменила на работе молоко своим грудным, чтобы проучить коллегу

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Depositphotos

Британка заменила молоко на работе своим грудным, чтобы отомстить коллеге, пишет Mirror. По словам женщины, напарница слишком часто брала ее продукты в офисе без спроса.

Как объяснила британка, она заметила, что сливки, купленные лично ей для кофе, стали быстро заканчиваться. Вычислив коллегу, ворующую ее продукты, женщина принесла на работу свое грудное молоко, перелила в брендированную бутылку и оставила в холодильнике.

Коллега британки, ничего не подозревая, снова взяла молоко женщины и вылила себе в кофе. Так продолжалось неделю, пока женщина не приклеила стикер на бутылку, на котором написала, что на самом деле находится внутри нее.

О том, как отреагировала коллега, британка не рассказала, но пользователи соцсети оказались на стороне хозяйки молока.

«Я бы положил туда слабительное или что-нибудь похуже», — написал один из комментаторов.

Ранее стало известно, как плач ребенка заставляет выделяться грудное молоко у матери.

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