Эксперты оценили, какую сумму компаниям придется потратить на новогодние корпоративы

Стоимость проведения новогодних корпоративов в этом году вырастет примерно на 10–15%. Об этом «Москве 24» рассказала директор по развитию агентства Avantage Event Project Мария Орлова.

«Подорожали продукты, кейтеринг, аренда помещения, работа музыкантов, артистов, ведущих, диджея», — пояснила Орлова.

По ее словам, компаниям придется потратить не менее 100 тыс. рублей на проведение торжества без учета аренды площадки. За эту сумму можно провести небольшое мероприятие в офисе с едой и развлечениями.

Владелец компании «Корпоративные игры» Роман Горбань при этом отметил, что руководству придется потратить примерно 5–7,5 тыс. рублей на сотрудника, чтобы организовать выездной корпоратив на Новый год. В эту стоимость заложены аренда площадки (1,5 тыс. рублей), питание (в среднем 3,5 тыс. рублей) и развлечения (2,5–3 тыс. рублей), заключил эксперт.

Пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский до этого говорил, что в 2023 году в российских компаниях сохранился тренд на проведение новогодних корпоративов в офисах.

Ранее стало известно, сколько компаний в России заложили бюджет на корпоративы в 2024 году.