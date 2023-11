Ученые назвали оптимальную продолжительность сна

Ученые из норвежского университета Осло решили выяснить, действительно ли сон продолжительностью 7-8 часов является золотым сечением, сообщает «Ридус». Считается, что недосып может с возрастом привести к деменции. Исследователи обратили внимание на такой параметр, как скорость атрофии коры головного мозга, когда объем коркового вещества уменьшается, вызывая снижение когнитивных функций. Если недостаток сна действительно пагубно влияет на мозг, вероятно, скорость атрофии будет выше, указывает команда.

Ученые проанализировали тысячи результатов МРТ головного мозга граждан в возрасте от 20 до 89 лет. Учитывались также уровни дохода, индекс массы тела, наличие симптомов депрессии и другие факторы. Продолжительность сна измерялась при помощи опросников. Отмечается при этом, что большинство участников спят по семь часов.

На основе проведенного анализа команда пришла к выводу, что продолжительность сна никак не связана с атрофией коры головного мозга. При этом максимальный объем коры соотносится с ночным отдыхом. В итоге оптимальной продолжительностью сна исследователи назвали 6,5 часа. Нижним пределом, по их мнению, является 5,7 часа, а вот сон свыше восьми часов считается избыточным.

В 2023 году ученые из Школы психологических наук имени Джона Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Австралии обнаружили, что сокращение продолжительности фазы глубокого сна у людей старше 60 лет приводит к увеличению риска развития деменции на 27%. Результаты исследования опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association).

Тем временем финские ученые из Оулуского университета обнаружили связь между склонностью людей к состраданию и качеством их сна.

