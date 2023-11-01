В ООН прокомментировали удар по лагерю беженцев в Газе

Удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа является зверством. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, пишет РИА Новости.

«Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», — заключил Гриффитс.

Замгенсека прилетел с двухдневным визитом в Израиль и посетил оккупированную палестинскую территорию.

31 октября перед наземной атакой Армия Израиля (ЦАХАЛ) ударила по одному из самых густонаселенных районов в секторе Газа — лагерю беженцев Джебалия.

Агентство WAFA сообщило, что ЦАХАЛ повторно атаковал лагерь с беженцами. Как сообщил корреспондент, военные выпустили в сторону лагеря более десяти ракет.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также раскритиковал удар Израиля по лагерю. Он сослался на «четкую позицию Совета ЕС о том, что Израиль имеет право защищать себя в соответствии с международным и гуманитарным правом», однако выразил недовольство бомбардировкой лагеря беженцев на севере Газы.

Ранее в Израиле сообщили об уничтожении одного из командиров ХАМАС.