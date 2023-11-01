В Москве произошло ДТП с участием кареты скорой помощи

В Москве четыре человека госпитализированы после аварии на дороге. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Инцидент произошел на улице Капотня. По предварительной информации, иномарка столкнулась с машиной Volkswagen и каретой скорой помощи.

В результате пострадали водитель и медики в машине «скорой» . Также травмы получил мужчина за рулем автомобиля Volkswagen. Всех направили в медучреждения, о характере травм не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту произошедшего проводят проверку.

Ранее в Бурятии перевернулся автобус с туристами.