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Пенсионер оставил без присмотра церковную свечу в квартире и устроил пожар

Подростки из Перми спасли пенсионера из горящей квартиры

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Shutterstock

В жилом доме в Перми произошел пожар из-за оставленной без присмотра церковной свечи. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По словам школьников, они проходили мимо дома и заметили огонь в окне второго этажа. С помощью соседки они зашли в дом, но не знали, в какой из квартир произошло возгорание, поэтому стали стучать во все двери.

В одном из помещений оказался пенсионер, в квартире которого было много дыма. Подростки вывели пожилого мужчину на улицу и вызвали сотрудников МЧС. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар.

«Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи с признаками отравления продуктами горения. Как оказалось – он крепко спал», — сообщается в публикации.

Во время пожара сгорела мебель и несколько вещей.

Ранее в Донецке вспыхнул сильный пожар на железнодорожной станции.

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