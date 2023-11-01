Британского туриста выдворят из России за проникновение в пограничную зону без пропуска

Британского туриста принудительно выдворят из России за проникновение в пограничную зону без пропуска. Решение принял Балтийский городской суд, сообщается в официальном Telegram-канале Калининградского областного суда.

Выяснилось, что британец был на побережье Балтийского моря в районе мыса Дуга Балтийской косы — в пограничной зоне. Однако при нем не было на это разрешения. Тем самым он нарушил закон «О государственной границе РФ».

В суде турист заявил, что просто хотел увидеть самую западную точку страны. Он полностью признал свою вину и заверил, что сделал выводы. Однако суд оштрафовал мужчину на 500 рублей и постановил принудительно выдворить его из страны.

До этого иностранца-браконьера задержали на Сахалине за попытку узнать гостайну у пограничника. Выяснилось, что мужчина хотел подкупить сотрудника пограничного управления, чтобы получать от него секретную информацию для добычи морских биологических ресурсов.

Ранее сотрудника немецкой разведки обвинили в тайной работе на Российскую Федерацию.