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В России проверили вузы, принимающие экзамены у мигрантов для получения гражданства

Рособрнадзор нашел нарушения во всех вузах, где сдавали экзамены мигранты

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Shutterstock

Рособрнадзор нашел нарушения больше чем в 10 вузах, где были организованы экзамены для мигрантов с целью получения гражданства России и патента на работу. Об этом заявила заместитель главы ведомства Светлана Кочетова, ее слова приводятся на сайте службы.

В связи с выявленными нарушениями Генпрокуратура начала проверку.

Начаты следственные действия в отношении вузов, уполномоченных проводить для иностранных граждан экзамен по русскому языку как иностранному, истории России, а также основам законодательства страны.

Всего нарушения обнаружены были в 13 вузах.

«Во всех этих организациях выявлены нарушения. Наши эксперты свои заключения направляют в адрес прокуратур, и никто не останется без внимания», — объяснила Кочетова.

По данным Рособрнадзора, число нарушений обязательных требований со стороны вузов увеличилось во время моратория на плановые проверки.

До этого патриарх Кирилл допустил, что Россия потеряет свою идентичность из-за трудовых мигрантов.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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