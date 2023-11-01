Работавший спасателем мужчина издевался над партнершей, удерживая ее в квартире

В Новом Уренгое вынесли приговор мужчине, который издевался над своей сожительницей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Преступления в отношении пострадавшей россиянин совершал после употребления алкогольных напитков. Когда женщина пыталась разорвать с ним отношения, он вновь применял к ней физическое насилие. Так, в апреле пара опять поссорилась, и мужчина стал бить потерпевшую, удерживая ее в квартире.

Как пишет mk.ru со ссылкой на собственный источник, гражданин работал пожарным спасателем в ООО «Газпром переработка». В последние годы мужчина регулярно избивал свою сожительницу, всего вместе с ней он прожил девять лет. Потерпевшую спасла ее дочь-подросток, которая случайно увидела, как отчим избивает мать. Мучитель понял, что девушка может свидетельствовать против него, и сбежал.

Было установлено, что подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия и имеет непогашенную судимость. За нанесение побоев, истязание, незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, его ограничили в свободе на 20 месяцев.

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