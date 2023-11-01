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В Альянсе турагентств объяснили низкий турпоток в Китай из России

Глава АТР Мкртчян: сейчас нет даже 5% от возможного турпотока в Китай из России

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Shutterstock

Туристический поток в Китай из России остается на очень низком уровне, несмотря на широкий выбор предложений турагентств, отметил вице-президент Альянса турагентств России (АТР) Алексан Мкртчян. Это связано с тем, что большинство россиян ждут запуска рейсов на остров Хайнань, объяснил он в интервью НСН.

Стоимость на туры в Китай варьируется от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, рассказал Мкртчян. Несмотря на такой разброс цен, предлагаемый турфирмами, сейчас нет даже 5% от возможного турпотока, так как 95% россиян ждут открытия острова Хайнань, подчеркнул он.

«Но китайская сторона всячески затягивает это. Российские операторы были готовы с июля-августа начать чартер. Хайнань – это самое теплое место в Китае. Здесь можно найти и лечение, и шопинг, и пляжный отдых, и экскурсии», – добавил глава АТР.

Он также рассказал о поездках в Китай жителей Владивостока – по его словам, они могут преодолеть границу за три-пять тысяч рублей. Есть также классический турпоток, состоящий из людей, стремящихся посмотреть достопримечательности, и vip-путешественники – это бизнесмены, которые ездят в Китай на переговоры и выставки на несколько дней.

Напомним, китайские власти приняли решение с сегодняшнего дня отменить все оставшиеся въездные ограничения по COVID-19 для иностранцев, в том числе россиян.

Ранее сообщалось, что Япония на фоне наплыва иностранных туристов разработала план по укреплению транспортной инфраструктуры — в частности, предполагается увеличить парк автобусов и такси.

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