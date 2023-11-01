В России предложили провести эксперимент с маркировкой косметики и бытовой химии

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. Об этом сообщается в проекте постановления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент предложили провести с 1 декабря текущего года по 28 февраля 2025 года.

Согласно проекту, в эксперименте планируют задействовать средства для макияжа, косметику по уходу за волосами, уход для полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло и другие средства личной гигиены.

Необходимость проведения эксперимента обусловлена высокой долей нелегального оборота в этих сегментах, заявил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. Его цитирует ТАСС.

По данным Высшей школы экономики за 2022 год, на рынке косметической продукции он составляет 16%, бытовой химии — 12%.

Минпромторг отметил, что такой эксперимент не отразится на ценах на продукцию. Оборудование на время тестов и коды маркировки предоставят производителям бесплатно. Результаты эксперимента министерство собирается доложить правительству.

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