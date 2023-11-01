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Рабочий впал в кому после падения с первого этажа в подвал дома

В Екатеринбурге на стройке рабочий упал в подвал дома и впал в кому

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СК РФ по Свердловской области

На стройке жилого дома в Екатеринбурге мужчина упал в подвал с первого этажа, получил тяжелые травмы и был госпитализирован в состоянии комы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел на строительной площадке по улице Краснолесья, подсобный рабочий находился на первом этаже строящегося здания и упал в подвал. Мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали с места происшествия, пострадавший впал в кому.

По факту несчастного случая проверку проводит региональный СК, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается, соблюдали ли рабочие стройки технику безопасности.

Ранее рабочие сорвались с высоты при обрезке деревьев в российском регионе.

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