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Учительница, обвиненная в совращении школьника собственным мужем, уволилась

Под Челябинском уволилась учительница, обвиненная мужем в совращении школьника

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Pixabay

Под Челябинском уволилась 26-летняя учительница, которую обвинил в совращении школьника собственный муж. Об этом сообщает URA.RU.

По информации издания, подозреваемая в совращении ученика россиянка подала заявление на увольнение по собственному желанию. До этого ее не отстранили от работы в связи с отсутствием законных оснований, сообщает URA.RU.

«Трудовые отношения прекращены по инициативе учителя 1 ноября 2023 года», — сообщили в пресс-службе Минобразования региона, передает издание.

В отношении учительницы 26 октября возбудили уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Заявление в полицию написал супруг женщины, который утверждает, что в мае она совратила девятиклассника, вступив с ним в половые отношения.

Ранее доярку из Омской области обвинили в совращении подростка.

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