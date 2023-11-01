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В Иордании начали эвакуировать подданных королевства из сектора Газа

Власти Иордании начинают эвакуацию подданных королевства из сектора Газа

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Depositphotos

Власти Иордании начинают эвакуацию подданных королевства из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Иордании в соцсети X (ранее Twitter).

По данным ведомства, эвакуацию будут координировать власти Республики Египет, чтобы людей перевезли в королевство как можно скорее.

До этого стало известно, что российских граждан отказались пропускать через КПП «Рафах» в Египет из сектора Газа. Как сообщила гражданка России, для российских граждан пока не дали «зеленый коридор».

Она добавила, что на КПП «Рафах» собралось уже довольно много российских граждан, но несмотря на отказ в пропуске в Египет, никто не будет возвращаться в Газу. По словам женщины, в анклаве начались грабежи, при этом полиция отсутствует. Нет ни воды, ни электричества, и ее ребенок тяжело заболел. Им приходится пить воду из колодца, которая не предназначена для питья.

Число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек.

Ранее российские дипломаты передали гуманитарную помощь для пострадавших в Израиле.

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