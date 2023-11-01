Россиян предупредили, что цены на такси к декабрю вырастут втрое

На рынке такси на фоне нехватки автомобилей экономкласса наблюдается рост спроса на услуги. В середине декабря он достигнет пика, а цены одновременно с этим вырастут в три раза, заявил в беседе с НСН таксист-блогер Егор Рябков.

Проблема нехватки водителей и машин актуальна для всех агрегаторов, отметил Рябков.

«Это связано с тем, что, внезапно, после 12-летнего застоя, решили рынок обелить, – считает он. – Все эти усложнения, что теперь нужно обязательно иметь разрешение не только на автомобиль, но и на водителя, приводят к тому, что многие просто не успели подготовиться».

Сейчас дефицит пока наблюдается на фоне сниженного спроса, который традиционно отмечается в октябре-ноябре. К концу месяца он начнет расти, предупредил эксперт.

«Тогда уже будет двух-трехкратный рост стоимости», – добавил он.

Раньше таксопарки часто обновляли, а сейчас, на фоне роста стоимости авто, это делают крайне редко, агрегаторы «донашивают то, что есть», заключил Рябков.

Напомним, российские агрегаторы такси сообщили о нехватке водителей на линии и автомобилей эконом-класса. Так, в компании «Яндекс» уточнили, что спрос со стороны пользователей растет на фоне сокращения на 15% притока новых водителей и нехватки недорогих автомобилей.

Руководители таксопарков ранее назвали препятствия к переходу на электромобили. В их числе – проблемы с количеством зарядных станций, дороговизна электрических машин и проблемы с их обслуживанием.