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Запертого в машине на московской парковке кота спасли

В Москве спасли запертого в машине без воды и еды кота

Кота, который четыре дня просидел в машине без воды и еды на парковке в Москве, спасли. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сотрудникам правоохранительных органов и экстренных служб удалось вскрыть автомобиль и вызволить запертого там кота. После этого животное повезли в отдел полиции, сообщает Telegram-канал.

По данным Shot, хозяин кота проживает в Подмосковье, увлекается магией и зарабатывает на жизнь продажей бытовой химии. По словам родственников, он не выходил на связь с 29 октября. Предварительно, его задержали и отправили в психиатрическую больницу из-за неадекватного поведения — он достал церковные принадлежности и заявил, что является пророком. Животное при этом оставили в салоне.

Запертого кота обнаружили на платной парковке в районе Охотного ряда. Неравнодушные граждане вызвали на место сотрудников экстренных служб.

Ранее нетрезвые петербуржцы прокатили собаку на крыше автомобиля, животное получило травмы.

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