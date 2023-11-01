В Крыму из-за засушливой погоды стало меньше воды в водохранилищах

Запасы воды в водохранилищах Крыма снизились из-за засушливой погоды в октябре на 13 млн кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент объем воды в водохранилищах полуострова составляет 135 млн кубометров, что на 13 миллионов меньше, чем месяц назад, пишет агентство со ссылкой на гидрологов крымского гидрометцентра.

«В Крымских горах, как и в предыдущих двух месяцах, наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри он составил 47%, а в районе метеостанции Ангарский Перевал — 60%», — сообщили гидрологи.

В большинстве селевых рек наблюдается пересыхание, а в реке Альма нет воды уже 64 дня.

После присоединения Крыма к РФ в 2014 году Украина перекрыла подачу воды через Северо-Крымский канал. В 2022 году после начала Специальной военной операции бетонная дамба на нём была ликвидирована. Однако в 2023 году вода вновь перестала поступать на территорию полуострова из-за разрушения плотины Каховского водохранилища.

Ранее безэкипажные катера пытались атаковать порт Севастополя.