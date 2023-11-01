Граждан России не выпустили в Египет из Газы

Российских граждан отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет из сектора Газа. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на застрявших в палестинском анклаве россиян.

Источник газеты, гражданка России, сообщила, что для российских граждан пока не дали «зеленый коридор».

«Есть информация, что проехали сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран. Спустили списки тех, кого эвакуируют завтра. В них есть граждане Америки, Австрии, Молдавии… Но русских нет до сих пор. Консул ничего не может сделать. Это просто кошмар. Ситуация катастрофическая. Нам говорят: мы работаем, ждите. Но неужели они так долго не могут договориться, чтобы вывезти своих граждан?»— сообщила женщина.

Она добавила, что на КПП «Рафах» собралось уже довольно много российских граждан, но несмотря на отказ в пропуске в Египет, никто не будет возвращаться в Газу. По словам женщины, в анклаве начались грабежи, при этом полиция отсутствует. Нет ни воды, ни электричества, и ее ребенок тяжело заболел. Им приходится пить воду из колодца, которая не предназначена для питья.

До этого число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».