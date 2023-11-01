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Владелец запертого в автомобиле кота в Москве за день получил 7 штрафов

«360»: владелец запертого в машине кота получил 7 штрафов за один день

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Телеграм-канал «112»

Владелец автомобиля в Москве, в котором уже четвертый день заперт кот, получил семь штрафов за 30 октября. Все они выписаны за превышение скорости, выяснил телеканал «360».

Речь идет об автомобиле Mitsubishi Outlander с волгоградскими номерами. Известно, что московское ГИБДД прислала ему штрафы на 500 рублей, которые пока остались не оплаченными.

Напомним, в припаркованном в центре города автомобиле четвертый день без еды и воды выживает кот. Его хозяина, по предварительной информации, отправили в психиатрическую больницу из-за неадекватного поведения. Вызванные жителями спасатели отказались вскрывать машину без согласия владельца.

Исследователи ранее выяснили, что люди склонны больше привязываться к собакам и заботиться о них, чем о кошках.

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