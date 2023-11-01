Турчак: по программе соцдогазификации бесплатно подключено к газу 400 тысяч домов

Программа социальной догазификации уже позволила бесплатно подключить к газу 400 тысяч домов. Об этом на площадке Петербургского международного газового форума заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, в очереди находится еще 500 социальных объектов. При этом отмечается, что более миллиона заявок подано на участие в президентской программе и принято в работу.

«Задача, которую ставит перед нами президент, – обеспечить по программе догазификации 100-процентное подключению к газу домов и соцобъектов везде, где это технически возможно. Благодарю глав субъектов, которые лично возглавили в своих регионах штабы и контролируют этот вопрос, наших депутатов, которые оказывают жителям консультационную поддержку и адресно помогают в случае возникновения каких-то трудностей, руководство Газпрома и наших коллег там за совместную работу по этой программе», — приводятся его слова на сайте партии.

Он напомнил, что еще месяц назад к сетям подключали первые соцобъекты, которые теперь тоже, по решению президента, участвуют в программе социальной догазификации.

«Потенциал этого направления мы оцениваем в три тысячи учреждений – школ, фельдшерских пунктов, домов культуры», — добавил Турчак.

Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон с поправками «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Он поручил регионам обеспечить субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей для ряда категорий льготников на покупку газового оборудования. В их число, по предложению главы рабочей группы по СВО Андрея Турчака, вошли и участники СВО. Кроме того, 1 декабря 2022 года программа социальной газификации регионов стала бессрочной и распространилась на социальные объекты.