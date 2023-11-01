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В Белоруссии приняли второй энергоблок АЭС в эксплуатацию

Минэнерго Белоруссии: второй энергоблок БелАЭС приняли в эксплуатацию

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Росатом

Комиссия, возглавляемая вице-премьером Белоруссии Петром Пархомчиком, одобрила введение второго энергоблока БелАЭС в эксплуатацию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минэнерго Белоруссии.

«1 ноября 2023 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее заявлял министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, на втором энергоблоке успели завершить все необходимые технические работы. Кроме того, он отработал 15 суток на номинальной мощности и подтвердил показатели, которые были заложены в проекте.

24 октября разрешение на запуск второго энергоблока БелАЭС выдало белорусское МЧС. Первой энергоблок вырабатывает энергию с момента ввода в эксплуатацию в июне 2021-го. По словам Каранкевича, оборудование успело сгенерировать 20,6 млрд кВт/ч электроэнергии, что позволило заместить порядка 5,5 млрд кубометров природного газа.

Белорусскую АЭС построили в районе города Островец по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Генподрядчик проекта — компания «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Москвы компенсацию за срыв сроков ввода АЭС.

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