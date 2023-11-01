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Россиянин застрял в лифте, забрался на четыре этажа вверх по шахте и заснул

Mash Batash: в Уфе мужчина ползком выбрался из застрявшего лифта и заснул

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Управление гражданской защиты г. Уфы/VK

В Башкирии спасатели вызволили молодого человека из шахты лифта, он забрался до 12 этажа и уснул в вентиляционном коробе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

21-летний житель Уфы поднимался в гости к своему приятелю и застрял в кабине лифта. Молодой человек выбил плафон в потолке кабины, забрался по направляющим с восьмого этажа на 12 и заснул в вентиляционном коробе.

Экстренные службы вызвал его друг, который не дождался гостя, спасатели разбудили уфимца и вытащили его из шахты, мужчина не пострадал.

Ранее в Королеве 65-летняя женщина упала в шахту лифта и сломала позвоночник.

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