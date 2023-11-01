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Посол заявил, что заявлений россиян на репатриацию в Израиль меньше не стало

Бен Цви: заявлений россиян на репатриацию в Израиль меньше не стало

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Заявлений россиян на репатриацию в Израиль меньше не стало. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

По его словам, заявлений не стало меньше после обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что израильское посольство в России обрабатывает документы россиян на репатриацию.

«Работа идет нормально. То есть нет сейчас особенных перебоев», — пояснил дипломат.

До этого чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, по последним данным, находятся пять или шесть российских граждан.

28 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял, что вопрос с эвакуацией граждан РФ из сектора Газа пока не разрешен, однако Палестина работает над этим вопросом вместе с российской стороной.

Ранее в Кремле прокомментировали реакцию Израиля на визит ХАМАС в Москву.

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