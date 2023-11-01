Полицейский сделал искусственное дыхание змее и спас ее

В Индии полицейский сделал искусственное дыхание змее, пишет India Today.

Сообщается, что змея была отравлена пестицидами, когда случайно провалилась в местный водопровод во время санитарной обработки. Офицер по имени Атул Шарма, зная, что рептилия неядовитая, попытался реанимировать ее с помощью искусственного дыхания на глазах у собравшихся.

Полицейский также промыл змею в воде, чтобы смыть с нее вредные вещества. После того, как рептилия начала подавать признаки жизни, мужчина отвез ее к ветеринарам, которые после обследования отпустили ту обратно в дикую природу.

На вопрос о том, где он научился делать искусственное дыхание змее, Атул ответил, что внимательно следит за телеканалом Discovery и благодаря этому с 2008 года спас более 50 змей.

Ранее австралийка нашла в своем потолке двух гигантских змей.