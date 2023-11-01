Эксперт раскрыл, как ограничение параллельного импорта повлияет на экономику

Ограничение параллельного импорта положительно скажется на экономике, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Эта мера ускорит развитие востребованных рынком сфер, так как у производителей появятся новые возможности для развития, заявил он телеканалу «360».

Экономика будет развиваться не только в сфере потребрынка, подчеркнул эксперт. «Это может быть и корпоративное потребление, определенное оборудование, определенные приборы, определенные станки, определенные виды сырья», — пояснил он.

По мнению Беляева, масштабный импорт товаров ослабляет стимулы для местных производителей. Он напомнил, что в последние годы Россия активно занимается импортозамещением, и призвал продолжить эту работу. Импорт товаров должен быть «избирательным», заявил экономист, подчеркнув критическую важность для развития экономики производство собственной продукции.

Однако речь идет не о полном запрете на параллельный импорт, добавил Беляев. Он пояснил, что использование этого механизма следует ограничить в сферах, которые Россия смогла закрыть собственным производством и в которых перспективы для дальнейшего роста. Ограничение помогло бы «расчистить дорогу» для внутреннего производства, считает эксперт.

«О тотальном запрещении, я думаю, речи не идет. Потому что в таком случае мы просто останемся без определенных товаров», — подчеркнул он.

Напомним, накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что параллельный импорт мешает развивать отечественные разработки. По его мнению, этот механизм уже выполнил свою роль в стабилизации на товарном рынке.

В то же время президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что параллельный импорт позволил малому бизнесу расти и призвал навсегда закрепить его действие в гражданском кодексе.