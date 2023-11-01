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Эксперт раскрыл, как ограничение параллельного импорта повлияет на экономику

Экономист Беляев: ограничение параллельного импорта хорошо скажется на экономике

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Источник - «Точмаш-авто»

Ограничение параллельного импорта положительно скажется на экономике, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Эта мера ускорит развитие востребованных рынком сфер, так как у производителей появятся новые возможности для развития, заявил он телеканалу «360».

Экономика будет развиваться не только в сфере потребрынка, подчеркнул эксперт. «Это может быть и корпоративное потребление, определенное оборудование, определенные приборы, определенные станки, определенные виды сырья», — пояснил он.

По мнению Беляева, масштабный импорт товаров ослабляет стимулы для местных производителей. Он напомнил, что в последние годы Россия активно занимается импортозамещением, и призвал продолжить эту работу. Импорт товаров должен быть «избирательным», заявил экономист, подчеркнув критическую важность для развития экономики производство собственной продукции.

Однако речь идет не о полном запрете на параллельный импорт, добавил Беляев. Он пояснил, что использование этого механизма следует ограничить в сферах, которые Россия смогла закрыть собственным производством и в которых перспективы для дальнейшего роста. Ограничение помогло бы «расчистить дорогу» для внутреннего производства, считает эксперт.

«О тотальном запрещении, я думаю, речи не идет. Потому что в таком случае мы просто останемся без определенных товаров», — подчеркнул он.

Напомним, накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что параллельный импорт мешает развивать отечественные разработки. По его мнению, этот механизм уже выполнил свою роль в стабилизации на товарном рынке.

В то же время президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что параллельный импорт позволил малому бизнесу расти и призвал навсегда закрепить его действие в гражданском кодексе.

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