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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.

Утром 1 ноября сообщалось о перекрытии движения по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал в своем Telegram-канале об объявленной воздушной тревоге в городе.

До этого воздушная тревога в Севастополе объявлялась вечером 31 октября.

30 октября на территории Севастополя также сработали сирены воздушной тревоги. Как уточнил Развожаев, в то же время власти перекрыли движение транспортных средств по Крымскому мосту.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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