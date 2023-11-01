Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.

Утром 1 ноября сообщалось о перекрытии движения по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал в своем Telegram-канале об объявленной воздушной тревоге в городе.

До этого воздушная тревога в Севастополе объявлялась вечером 31 октября.

30 октября на территории Севастополя также сработали сирены воздушной тревоги. Как уточнил Развожаев, в то же время власти перекрыли движение транспортных средств по Крымскому мосту.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.