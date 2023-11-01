Мэр Москвы рассказал о планах реставрации Донского монастыря

Москва переживает настоящий бум возрождения памятников истории и культуры. С 2011 года по сегодняшний день была выполнена реставрация свыше 2 000 объектов культурного наследия минувших эпох, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Разумеется, в одиночку такой объем работ никому не потянуть. Забота о сохранении московской старины объединила многочисленных владельцев и пользователей памятников архитектуры – городские власти и федеральные министерства, религиозные организации и бизнес, меценатов и просто неравнодушных людей», — отметил Собянин.

Также мэр столицы привел в пример Донской монастырь, возрождение которого стало совместным проектом правительства Москвы, Минкультуры России и Русской Православной церкви.

«Донской был возвращен церкви еще в 1990 году и, по большому счету, уже с тех пор в нем постоянно идут реставрационные работы. Но особенно активно за возрождение исторической обители взялись последние 10 лет», — отметил Собянин.

Мэр отметил, что в ближайшие годы планируется реставрация трех башен (№ 8, 9, 10) и трех прясел (№ 10, 11, 12) Южной стены, трех прясел Восточной стены (№ 7, 8, 9), а также завершение ранее начатых работ по западным воротам с колокольней, надвратной церкви Тихвинской иконы Божьей Матери, монастырской канцелярии, пристройке к северным воротам (бывшая келья Патриарха Тихона), пряслам Западной и Северной стен и зданию Духовной семинарии у западных ворот.

«Надеюсь, эти работы не затянутся надолго. И уже через несколько лет Донской монастырь предстанет перед нами во всем своем великолепии», — добавил Собянин.