Российские врачи спасли женщину с гигантским камнем в желчном

Врачи Кармаскалинской больницы спасли женщину с гигантским камнем в желчном пузыре. О случае рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин на своей странице во «ВКонтакте».

По словам министра, 68-летняя пациентка обратилась к врачам с жалобами на сильные боли в животе. В хирургическом отделении после проведения обследований ей диагностировали воспаление желчного пузыря, которое вызвал закупоривший пузырный проток камень.

Врачи приняли решение об экстренной операции. Во время нее пенсионерке удалили желчный пузырь вместе с камнем, который оказался огромным — его размер составил более шести сантиметров. Медики отметили, что образование было похоже на «куриное яйцо».

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