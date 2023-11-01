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Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся холода и снегопады

Синоптик Шувалов: теплыми и бесснежными в Москве будут первые десять дней ноября

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве на этой неделе сохранится теплая и бесснежная погода, сообщил синоптик Александр Шувалов. Завтра может немного похолодать, но к выходным в столице снова ожидает «всплеск» тепла и дожди. Снегопады и холода не вернутся в столицу в ближайшие десять дней, рассказал он телеканалу «360».

Сегодня – самый теплый день декады, высокая температура воздуха (14-15 градусов) продлится до 18:00. Тепло будет и предстоящей ночью, пообещал Шувалов. Однако завра погода начнет меняться, в столице похолодает.

«Завтра в первой половине дня уже приходит холодный фронт, ветер изменится с юго-западного на северо-западный и температура снизится до 2-4 градусов тепла», — рассказал синоптик.

Снега в ближайшее время не будет. В пятницу воздух прогреется до пяти градусов выше нуля, а в выходные москвичей будет ждать очередной всплеск тепла и дожди.

В целом теплыми в столице будут все первые десять дней ноября, заключил Шувалов.

Напомним, он ранее обещал жителям Москвы «африканскую жару» и «египетские ночи». На этой неделе, по словам синоптика, температура воздуха в городе превышает среднесуточные нормы.

Ранее сообщалось, что треть россиян заявила о намерении сменить летнюю резину на зимнюю только с приходом первого снега.

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