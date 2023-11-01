Россиянин искусал полицейских во время задержания

В Сарове пьяный мужчина оказал сопротивление полицейским во время задержания и искусал правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел 28 октября ночью, сотрудники полиции, патрулировавшие улицы, заметили пьяного мужчину и решили проверить у него документы, но саровец оказал сопротивление.

Во время задержания он набросился на полицейских и укусил одного из них за ногу, а другого за руку.

Дебошира удалось скрутить и доставить в отдел, выяснилось, что местный житель уже имел проблемы с законом, он привлекался к ответственности за употребление наркотиков, хулиганство и мелкие кражи, на момент задержания он находился в розыске за драку.

Ранее таксист сломал пассажиру ногу из-за отсутствия сдачи с пяти тысяч рублей.