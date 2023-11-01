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Пожарные спасли собаку и выписали владельцу счет на $10 тысяч

The Times: в Швейцарии пожарные спасли собаку и обязали владельца заплатить им $10 тысяч

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Shutterstock

В Швейцарии пожарные спасли собаку, а потом выставили владельцу животного счет на $10 тысяч, пишет The Times.

Алиан Шишиньо, 25-летний француз, путешествующий по Европе со своими тремя домашними собаками, рассказал, что пережил сильный стресс, когда один из его питомцев пропал в Швейцарии. После этого мужчина начал поиски, и через два дня он нашел животное.

Оказалось, собака гналась за лисой, но случайно застряла в трубе и не смогла выбраться. Алиан решил, что правильнее будет вызывать спасателей, чтобы те грамотно освободили питомца, не причинив ему вреда.

Оценив ситуацию, пожарные уведомили француза, что для успешной операции им потребуется больше людей, а также специальная техника, поэтому Шишиньо придется оплатить стоимость работ.

Отчаявшись вернуть любимую собаку, мужчина согласился, не раздумывая, однако когда ему выписали чек, итоговая сумма в $10 тыс. его сильно удивила.

«У меня не было другого выбора, я не собирался позволить своей собаке остаться в этой трубе, это было немыслимо, но я все равно не ожидал такой цены», — прокомментировал он.

Алиан также добавил, что был уверен, что спасатели помогают ему из-за добрых побуждений, но теперь считают, что использовали его для «набивания карманов».

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