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Сотрудники Wildberries украли со склада кассеты для бритья и подгузники на 5 млн рублей

В Подмосковье сотрудники Wildberries украли со склада товары на 5 млн рублей

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Подмосковье сотрудники Wildberries украли со склада в Коледине кассеты для бритья и подгузники на 5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

За помощью в полицию обратился представитель маркетплейса, рассказали в ведомстве. Он сообщил, что со склада похищено более 1,5 тысяч сменных кассет для бритья и 28 пачек с подгузниками. Также была совершена попытка кражи 4 тысяч упаковок разных тушей для ресниц.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое сотрудников организации – уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставропольского края в возрасте от 24 до 43 лет», — сообщили в ГУ МВД.

Всех подозреваемых задержали. Одного из них поймали при выезде с территории склада с очередной партией украденного. Во время обысков в квартире одного из них нашли часть похищенного. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о краже и покушении на преступление.

Ранее полицейские пришли с проверкой на склад Wildberries в СЦ «Белая дача» в Подмосковье.

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