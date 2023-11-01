Эксперты рассказали, почему микрожилье пользуется спросом у россиян

В России увеличился спрос на микроквартиры, в Москве они стали популярнее на 30%, в Санкт-Петербурге — на 50%. О том, почему такая недвижимость пользуется спросом у россиян, RuNews24 узнал у экспертов.

Так, управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко пояснил, что покупка такой квартиры все равно дает возможность оформить прописку и те льготы, которые предоставляют городские власти. По его мнению, такой вариант отлично подойдет для временного жилья, например, студентам и работникам, которые ездят в командировки.

«Более того, такие объекты предполагают ощутимо меньшие расходы на ремонтные работы — как по средствам, так и по времени», – добавил эксперт.

У таких объектов недвижимости есть и другие преимущества, рассказала агентству другой эксперт, Элина Ханнанова. В их числе — минимальное количество налогов и коммунальных платежей из-за маленькой площади жилья.

«Часто родители приобретают небольшие квартиры для своих детей как жилье «на вырост», что позволяет сохранить свои средства», — сказала она.

В федеральной компании «Этажи» до этого говорили, что на фоне очередного повышения ключевой ставки ЦБ и снижения доступности ипотеки россияне все чаще приобретают жилье в рассрочку напрямую у собственников, без оформления банковского кредита.

Ранее сообщалось, что россиянка продала две квартиры и отдала 16 млн рублей мошенникам.