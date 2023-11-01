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Россиянам посоветовали подкармливать синиц творогом, вареными яйцами и салом

ОСН: синицы любят сало и вареные яйца, а снегири – почки липы и черемухи

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Птиц важно правильно подкармливать, чтобы не нанести им вред. К примеру, синицы любят несоленое сало, вареные яйца и творог, выяснила Общественная Служба Новостей.

Синицы и другие виды синицевых: московки, гаечки, лазоревки — привычны к калорийной белковой пище, но в холода могут есть и растительные корма. Так, универсальное угощение для них – это неочищенные и несоленые семечки подсолнечника.

Кроме того, они едят несоленое сало (самый сытный корм), вареные яйца и нежирное вареное мясо, несоленое натуральное сливочное масло и средней жирности натуральный творог, смешанный с панировочными сухарями. Можно для них натереть морковь, положить в кормушку ломтики яблок, сырой тыквы. Подойдет также овес, пшено, дробленая кукуруза. Любят синички и неочищенные дынные и арбузные семечки.

Снегирей можно подкармливать просом, овсом, пшеницей, кусочками сочных и свежих фруктов, семенами клена, ясеня, ольхи, конского щавеля, тыквы, подсолнуха, ягодами боярышника, рябины, черемухи, калины, можжевельника. Лакомством для синиц будут также почки липы, черемухи, кисти сирени и бутоны одуванчиков.

Напомним, орнитологи считают, что подкармливать птиц нужно до прихода весны. С момента активного гнездового сезона и размножения кормушки не нужны и даже могут навредить, так как в них птицы становятся легкой добычей для хищников.

Ранее россиянам также рассказали, как правильно подкармливать диких и бездомных животных.

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