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Обнаженная девушка пришла в кафе и заявила, что ее 20 дней держали в плену и насиловали

«Фонтанка»: в Петербурге обнаженная девушка пришла в кафе и заявила о насилии

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Shutterstock

В кафе в Красногвардейском районе Петербурга поздно вечером пришла обнаженная девушка и попросила помощи у сотрудника. Об этом сообщает «Фонтанка».

Раздетая посетительница рассказала официанту о том, что 20 дней ее удерживали в квартире и насиловали. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Девушка оказалась совершеннолетней, ее госпитализировали в психиатрическую больницу. По данным «Фонтанки», у пациентки диагностировано психиатрическое заболевание, медики также заподозрили, что петербурженка находилась в наркотическом опьянении.

Из квартиры, на которую указала девушка, в отдел полиции доставили двух мужчин, совершалось ли в отношении пострадавшей сексуальное насилие, устанавливается.

Ранее в Перми соседи помогли девушке спастись от насильника.

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