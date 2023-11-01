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Российские семьи приехали к КПП «Рафах» в надежде на выезд из Газы

РИА Новости: граждане РФ ждут у КПП «Рафах» разрешения выехать из Газы

К контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе сектора Газа и Египта прибыли люди с двойным гражданством, включая несколько российских семей. Они хотят покинуть Газу, сообщает РИА Новости.

«Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа», — рассказал корреспондент агентства.

1 ноября власти Египта объявили об открытии КПП «Рафах» для выезда иностранных граждан и раненых палестинцев. В стране планируют разместить около 90 жителей Палестины, а также порядка 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством. Беженцы уже начали пересекать границу.

Выезд иностранцев согласовали палестинское радикальное движение ХАМАС и Египет при активном посредничестве Катара. 31 октября радикалы публиковали список граждан, которым разрешат покинуть Газу. В нем значились граждане Японии, Финляндии, Австралии, Болгарии и ряда других стран. Кроме того, выехать в Египет разрешили сотрудникам Красного Креста и других неправительственных организаций.

Сообщалось, что эвакуации из сектора Газа ожидают более 500 граждан РФ.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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