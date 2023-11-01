Столичная погода обновила температурный рекорд почти 90-летней давности

Температура воздуха в столице прогрелась почти до +13°C утром 1 ноября, установив новый рекорд, предыдущий продержался почти 90 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В Москве побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до +12,9°C, но это не предел. Температура продолжит расти», — подчеркнул метеоспециалист.

Также Вильфанд уточнил, что в прошлый раз температурный рекорд в городе был в 1934 году. Тогда столбики термометров показывали +12,6°C.

До этого синоптик Евгений Тишковец предупреждал о ледяном дожде и тумане в Москве.

Также Вильфанд допускал, что начало ноября в Московском регионе может стать одним из самых теплых в истории. Метеонаблюдения ведутся с 1877 года.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.